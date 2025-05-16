«Угробили еще один». Украина потеряла истребитель F-16. Как это произошло и сколько боевых самолетов осталось у Киева?

Воздушные силы ВСУ признали потерю еще одного истребителя F-16

Украина потеряла еще один истребитель F-16, сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ).

По данным авторов Telegram-канала «Два майора», истребитель выполнял задание по отражению воздушного нападения противника. «Угробили еще один F-16», — говорится в публикации.

В более подробном отчете ВС ВСУ сказано, что воздушное судно разбилось в ночь на 16 мая во время боя с российским беспилотником. Связь с пилотом была потеряна, когда на борту возникла «нештатная ситуация».

«Около 03:30 16 мая 2025 года была потеряна связь с самолетом F-16. Украинский истребитель выполнял задачи. (...) На борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался», — сообщили в ведомстве.

Для выяснения причин Вооруженные силы Украины создали специальную комиссию.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Сколько американских истребителей осталось у ВСУ?

В конце апреля военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» предположил, что у украинской армии осталось около восьми истребителей F-16, а также несколько советских самолетов МиГ-29 и Су-27.

Военно-воздушные силы Украины представлены некоторым количеством советской техники: МиГ-29 и Су-27. Есть в пределах шести-восьми самолетов F-16 и неопределенное количество вертолетов. Вот и все военно-воздушные силы Украины Анатолий Матвийчук военный эксперт

Он пояснил, что самолетов МиГ-29 и Су-27 у Украины не более десяти штук.

Бельгия отложила поставку истребителей F-16 Украине на неопределенный срок

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что страна передаст Киеву самолеты в ближайшие годы. При этом поставка должна была начаться еще в 2024 году.

«Мы поставим 30 истребителей F-16 (…) в ближайшие годы, как можно скорее, когда у нас будут наши F-35, мы передадим F-16», — уточнил он.

Однако конкретных сроков Франкен называть не стал.

Западные страны передают ВСУ устаревшие истребители

Украине поставляют устаревшие F-16, которые ВСУ используют в тылу для прикрытия комплексов противовоздушной обороны. На это обратили внимание авторы американского издания Military Watch Magazine.

«Поскольку истребители поставлялись из вторых рук странами-членами НАТО, включая Нидерланды, Бельгию и Норвегию, они считаются фактически устаревшими и не имеют жизненно важных функций, таких как каналы передачи данных Link 16 или радары AESA AN/ANG-83», — говорится в материале.

Таким образом, Киев получает списанные истребители, предназначенные для каннибализации.