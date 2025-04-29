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14:30, 29 апреля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названо возможное число оставшихся у ВСУ самолетов

Военный эксперт Матвийчук: У Украины около десяти МиГ-29 и Су-27
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: David W Cerny / Reuters

Военно-воздушные силы Украины ограничены десятью советскими самолетам МиГ-29 и Су-27, также у них есть около восьми американских F-16, предположил военный эксперт Анатолий Матвийчук. Свое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Военно-воздушные силы Украины представлены некоторым количеством советской техники: МиГ-29 и Су-27. Есть в пределах шести-восьми самолетов F-16 и неопределенное количество вертолетов. Вот и все военно-воздушные силы Украины», — сказал Матвийчук.

Он пояснил, что самолетов МиГ-29 и Су-27 у Украины в пределах десяти штук.

29 апреля Минобороны России отчиталось о сбитом украинском тяжелом истребителе Су-27.

Ранее генерал-майор авиации Владимир Попов заявил, что американские истребители F-16, переданные войскам Украины, в прифронтовой зоне становятся легкой мишенью для ракетных комплексов.

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