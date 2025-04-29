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12:20, 29 апреля 2025Россия

Минобороны отчиталось о сбитом украинском тяжелом истребителе

Минобороны России заявило об уничтожении украинского истребителя Су-27
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска уничтожили украинский тяжелый истребитель Су-27. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что самолет сбили Воздушно-космические силы (ВКС) России.

Помимо того, системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 7 американских управляемых авиационных бомб JDAM и 189 беспилотников самолетного типа. Российским войскам также удалось нанести поражение учебному центру погранслужбы Украины и военным аэродромам.

Ранее генерал-майор авиации Владимир Попов заявил, что американские истребители F-16, переданные войскам Украины, в прифронтовой зоне становятся легкой мишенью для ракетных комплексов. По его мнению, числящиеся сейчас в рядах украинцев самолеты, такие как F-16 и Mirage, уместны только для интегрирования в зональной области ПВО.

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