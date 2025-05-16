В российских школах предложили ввести еще один обязательный экзамен

В Татарстане предложили ввести обязательный экзамен по физкультуре

В России предложили ввести еще один обязательный школьный экзамен. С такой инициативой выступила член Общественной палаты Татарстана Ольга Павлова, передает ТАСС.

Она назвала физкультуру одним из главных предметов. «И, конечно, экзамен по физической культуре абсолютно должен быть», — подчеркнула Павлова.

Член Общественной палаты пояснила, что по статистике в Татарстане более половины детей не могут посещать уроки физкультуры и заниматься в основной группе. «Потом мы удивляемся, что сегодня у нас мамочки имеют низкий уровень здоровья, что не все могут рожать детей, в армию брать некого», — добавила она.

Ранее стали известны результаты тестирования детей мигрантов на знание русского языка. Согласно им, с заданием успешно справились лишь 27 детей из 1762, что составляет менее двух процентов.