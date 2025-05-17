Гимнастка из России показала фото в коротком топе с откровенным декольте

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева показала новую фотографию на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке российская и азербайджанская спортсменка позировала в коротком лавандовом топе с откровенным декольте и лавандовых бриджах. 32-летняя гимнастка написала, что сама придумала этот наряд. Публикацию посмотрело более 30 тысяч человек.

Ранее Мустафаева назвала способы для борьбы с жиром внизу живота. Спортсменка посоветовала сфокусироваться на общей потере веса, следить за питанием и добавить регулярную физическую активность, а не концентрироваться на избавлении от недостатков в определенном месте.

Мустафаева родилась в Петербурге и выступала за сборную как России, так и Азербайджана. На ее счету бронзовые награды на чемпионатах мира 2009-го и 2010-го.

