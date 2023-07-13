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07:16, 14 июля 2023Спорт

Призер ЧМ по гимнастике перечислила упражнения для борьбы с жиром внизу живота

Гимнастка Самира Мустафаева посоветовала начать с планки в борьбе с жиром внизу живота

Фото: Вячеслав Прокофьев / фотохост-агентство ТАСС

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева перечислила упражнения для борьбы с жиром внизу живота. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Спортсменка посоветовала сфокусироваться на общей потере веса, следить за питанием и добавить регулярную физическую активность, а не концентрироваться на избавлении от недостатков в определенном месте.

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«Работать нужно со всеми мышцами живота — как с "верхним", так и с "нижним" прессом. Начать стоит со всем известной "планки". Это простое упражнение, помогающее укрепить мышцы кора», — рассказала она. Гимнастка добавила, что также можно добавить в тренировку различные варианты скручиваний, подъемы ног лежа и «велосипед».

Ранее эксперты журнала Shape дали советы по повышению эффективности жиросжигающих тренировок. Специалисты рассказали: чтобы сжигать больше жира за меньшее время, необходимо заниматься по системе высокоинтенсивных интервальных тренировок — HIIT.

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    Дарья Коршунова
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