Призер ЧМ по гимнастике перечислила упражнения для борьбы с жиром внизу живота

Гимнастка Самира Мустафаева посоветовала начать с планки в борьбе с жиром внизу живота

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева перечислила упражнения для борьбы с жиром внизу живота. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Спортсменка посоветовала сфокусироваться на общей потере веса, следить за питанием и добавить регулярную физическую активность, а не концентрироваться на избавлении от недостатков в определенном месте.

«Работать нужно со всеми мышцами живота — как с "верхним", так и с "нижним" прессом. Начать стоит со всем известной "планки". Это простое упражнение, помогающее укрепить мышцы кора», — рассказала она. Гимнастка добавила, что также можно добавить в тренировку различные варианты скручиваний, подъемы ног лежа и «велосипед».

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