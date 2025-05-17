Губерниев заявил, что футболисты могут прожить на 30 тысяч рублей в месяц

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Его слова приводит «Матч ТВ».

Журналист заявил, что футболисты не тратят деньги на одежду, обувь, а также им не нужно платить за аренду квартиры. Он подчеркнул, что игрокам выдают подъемные и суточные. «Естественно, футболист может прожить даже на минус 30 тысяч рублей», — подытожил Губерниев.

Ранее защитник московского ЦСКА Данил Круговой оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц. По мнению футболиста, он смог бы прожить на такую сумму.

До этого вратарь петербургского «Зенита» и сборной России Евгений Латышонок заявил, что если бы он жил один, то ему было бы достаточно 30 тысяч в месяц. Он отметил, что мог бы всегда питаться на базе клуба.