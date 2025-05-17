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23:36, 17 мая 2025Спорт

Губерниев оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц

Губерниев заявил, что футболисты могут прожить на 30 тысяч рублей в месяц
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Его слова приводит «Матч ТВ».

Журналист заявил, что футболисты не тратят деньги на одежду, обувь, а также им не нужно платить за аренду квартиры. Он подчеркнул, что игрокам выдают подъемные и суточные. «Естественно, футболист может прожить даже на минус 30 тысяч рублей», — подытожил Губерниев.

Ранее защитник московского ЦСКА Данил Круговой оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц. По мнению футболиста, он смог бы прожить на такую сумму.

До этого вратарь петербургского «Зенита» и сборной России Евгений Латышонок заявил, что если бы он жил один, то ему было бы достаточно 30 тысяч в месяц. Он отметил, что мог бы всегда питаться на базе клуба.

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