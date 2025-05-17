«Куньлунь» не переедет в Китай

«Куньлунь Ред Стар» проведет сезон-2025/2026 в Мытищах

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» не переедет в Китай. Об этом сообщается на сайте лиги.

Китайская команда проведет сезон-2025/2026 в Мытищах. Домашней площадкой останется «Арена «Мытищи».

Ранее появлялась информация о том, что «Куньлунь» может вернуться в Китай. В качестве вариантов назывались Пекин, Шанхай и Харбин.

«Куньлунь» в сезоне-2024/2025 не смог выйти в плей-офф. По итогам регулярного чемпионата китайская команда заняла девятое место в Западной конференции с 62 очками.