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22:45, 17 мая 2025Спорт

Российская волейболистка сравнила отношение к русским в Италии и Франции

Волейболистка Толок заявила, что в Италии к ней относятся лучше, чем во Франции
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Татьяна Толок (в центре)

Татьяна Толок (в центре). Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Российская волейболистка клуба «Новара» Татьяна Толок сравнила отношение к русским в Италии и Франции. Ее слова приводит «Чемпионат».

Спортсменка заявила, что в Италии к ней относятся лучше, чем во Франции. «Даже когда приходишь в какое-то заведение и говоришь, откуда ты, люди всегда радуются, что ты русский», — поделилась подробностями она.

Ранее Толок объяснила причины перехода в итальянский клуб. Спортсменка заявила, что представители «Новары» интересовались ею еще в подростковом возрасте.

Толок перешла в «Новару» в 2024 году. Она становилась чемпионкой России и двукратной обладательницей Кубка страны в составе «Динамо-Ак Барса».

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