Российская волейболистка сравнила отношение к русским в Италии и Франции

Волейболистка Толок заявила, что в Италии к ней относятся лучше, чем во Франции

Российская волейболистка клуба «Новара» Татьяна Толок сравнила отношение к русским в Италии и Франции. Ее слова приводит «Чемпионат».

Спортсменка заявила, что в Италии к ней относятся лучше, чем во Франции. «Даже когда приходишь в какое-то заведение и говоришь, откуда ты, люди всегда радуются, что ты русский», — поделилась подробностями она.

Ранее Толок объяснила причины перехода в итальянский клуб. Спортсменка заявила, что представители «Новары» интересовались ею еще в подростковом возрасте.

Толок перешла в «Новару» в 2024 году. Она становилась чемпионкой России и двукратной обладательницей Кубка страны в составе «Динамо-Ак Барса».