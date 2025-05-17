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15:27, 17 мая 2025Спорт

Тарасова оценила желание Загитовой развиваться в журналистике

Тарасова: В сфере журналистики Загитова становится все лучше и лучше
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Алина Загитова

Алина Загитова. Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила желание олимпийской чемпионки Алины Загитовой развиваться в журналистике. Ее слова приводит Sport24.

«Алина способна учиться. В сфере журналистики она становится все лучше и лучше. Загитова многому учится. Не думаю о том, в чем ей нужно добавить», — заявила Тарасова. Тренер отметила, что это выбор спортсменки, а она не будет рассказывать, куда ей идти.

Также Тарасова высказалась о возможной тренерской карьере Загитовой. «Она еще маленькая и талантливая девчонка, чтобы в тренеры идти», — поделилась специалист.

Ранее Загитова заявила, что планирует продолжать заниматься всем, что связано с журналистикой и ведением передач. «Я и сейчас работаю на Первом как корреспондент», — напомнила фигуристка.

22-летняя Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка завершила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей и участии в шоу.

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