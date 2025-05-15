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12:29, 15 мая 2025Спорт

Загитова ответила на вопрос о своем будущем

Загитова заявила, что планирует продолжать заниматься журналистикой
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Алина Загитова

Алина Загитова. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила на вопрос о своем будущем. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Загитова заявила, что планирует продолжать заниматься всем, что связано с журналистикой и ведением передач. «Я и сейчас работаю на Первом как корреспондент — спасибо каналу за этот опыт. Все началось с "Ледникового периода", где я была совсем неопытной, но в итоге провела три сезона этого проекта», — поделилась она.

Ранее Загитова в своем Telegram-канале написала о боли и радости Великой Отечественной войны. В ответ на это спортивный комментатор Дмитрий Губерниев посоветовать фигуристке читать литературу, посвященную этому историческому событию.

22-летняя Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка завершила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей и участии в шоу.

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