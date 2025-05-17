В РФС прокомментировали информацию о невыдаче лицензии ряду российских клубов

В РФС опровергли информацию о невыдаче лицензии трем российским клубам

В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали информацию о невыдаче лицензий самарским «Крыльям Советов», подмосковным «Химкам» и новороссийскому «Черноморцу» на следующий сезон. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В РФС опровергли информацию о том, что три клуба не прошли лицензирование, и заявили, что комиссия по лицензированию продолжает работу. В службе коммуникаций также подчеркнули, что в данный момент клубам были даны замечания, которые они могут исправить.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что три клуба не прошли лицензирование. Отмечалось, что командам дали время на устранение проблем до 23 мая. Карпов заявил, что позитивный прогноз на лицензирование сохраняют только «Крылья Советов».

В турнирной таблице текущего розыгрыша Российской премьер-лиги «Крылья Советов» занимают десятое место, а «Химки» располагаются на 12-й строчке. «Черноморец» идет третьим в Первой лиге.