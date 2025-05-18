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20:33, 18 мая 2025Спорт

Дзюба заявил о желании попробовать силы в поп-ММА

Артем Дзюба заявил о желании попробовать силы в поп-ММА
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил о желании попробовать силы в поп-ММА. Об этом сообщает Sport24.

Футболист отметил, что к нему уже обращались с подобными предложениями. «Сейчас я пока сфокусирован на футболе. Еще годик я как минимум поиграю. А так, я бы с удовольствием», — заявил Дзюба.

Форвард добавил, что обсуждал свои перспективы в смешанных единоборствах с тренером Тарасом Кияшко. «Сказал мне, что 3-4 месяца подготовки — и я готов любого такого же любителя или даже лучше размотать вообще влегкую», — отметил Дзюба.

В апреле Дзюба порассуждал о шансах победить чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева в бою по правилам ММА. «При моих 100 против его 70 у меня есть шансы с ним в борьбе. И даже в стойке, условно», — заявил футболист.

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