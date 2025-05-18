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17:18, 18 мая 2025Спорт

В Госдуме объяснили отказ Загитовой в строительстве школы

Журова об отказе Загитовой в строительстве школы: Средства нужны на другое
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова объяснила отказ властей Татарстана российской фигуристе Алине Загитовой в строительстве собственной школы. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

По ее словам, сейчас региону не до строительства объектов за миллиард рублей. «И для страны, и для республики непростой период, есть много других направлений, на которые нужны средства», — заявила Журова.

Депутат добавила, что школа Загитовой может появиться в Казани в уже построенном спортивном объекте. «То есть не строить новый спорткомплекс с нуля, а открыть свое отделение фигурного катания в уже существующей спортивной школе», — заявила Журова.

Об отказе властей Татарстана Загитовой стало известно 17 мая. Отмечалось, что причиной стала дороговизна проекта.

Ранее Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) отказал Загитовой в гранте на ледовое шоу. Спортсменка хотела получить у государства более 74 миллионов рублей.

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