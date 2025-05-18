В США оценили решение Трампа принять в подарок самолет от Катара

Уиткофф назвал легальным решение Трампа принять в подарок самолет от Катара

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф на фоне критики администрации Белого дома оценил решение принять в подарок самолет от Катара, назвав его абсолютно легальным. Об этом пишет РИА Новости.

«Это совершенно законная сделка. Она проверена Советом Белого дома, министерством юстиции. Были привлечены внешние юридические фирмы. Так что это совершенно законная сделка правительства Катара с правительством США, которая происходит и происходила в обычном порядке на протяжении всего нашего существования», — обозначил Уиткофф.

Ранее стало известно, что королевская семья Катара якобы хочет подарить американскому лидеру Boeing 747-8, который ему передадут до окончания президентского срока. Речь идет о борте стоимостью 400 миллионов долларов, который также называют «летучим дворцом», с гостиной на верхней палубе, главной и гостевой спальнями, зоной отдыха и личным кабинетом, а также двумя ванными комнатами и бортовой кухней.

В Катаре самолет назвали не личным подарком, а официальной межправительственной сделкой. Вместе с тем демократическая партия США раскритиковала эту идею и потребовали провести расследование. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении передать борт Военно-воздушным силам США.

