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10:08, 14 мая 2025Мир

Трамп раскрыл планы на подаренный ему самолет

Трамп: Подаренный Катаром Boeing-747-8 будет передан ВВС США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Подаренный королевской семьей Катара самолет Boeing 747-8 будет передан Военно-воздушным силам (ВВС) США. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Boeing 747 передается ВВС США/Министерству обороны, А НЕ МНЕ! Это подарок от Катара, страны, которую мы успешно защищаем уже много лет. Он будет использоваться американским правительством в качестве временного самолета Air Force One, пока не прибудут наши новые Boeing, которые сильно опаздывают с поставкой», — указал глава государства.

Также Трамп задался вопросом, почему американские военные и налогоплательщики должны оплачивать эти расходы, когда США могут «бесплатно получить такой самолет». Он резюмировал, что «только дурак не примет такой подарок».

12 мая были опубликованы кадры роскошного самолета, который королевская семья подарит Трампу. Стоимость Boeing 747-8 составляет 400 миллионов долларов, его также называют «летучим дворцом». Известно, что судно включает в себя гостиную на верхней палубе, главную и гостевую спальни, зону отдыха с плазменным телевизором и личный кабинет, а также две ванные комнаты и бортовую кухню.

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