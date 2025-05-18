Военкор оценил эффективность удара по аэродрому в Киевской области

Военкор Поддубный: Силы ПВО Киева не смогли отразить удары российских дронов

Система противовоздушной обороны (ПВО) Украины не смогла отразить удары российских дронов-камикадзе по целям в Киевской области. Эффективность атаки оценил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram.

«Основной удар пришелся на аэродром в Василькове Киевской области, на котором, как утверждается, базируются истребители F-16», — написал он.

Ранее WarGonzo рассказал, что Вооруженные силы России запустили 273 дрона-камикадзе, включая аппараты «Герань» и ложные мишени.

Утром стало известно, что в Киевской области раздались взрывы. Считается, что цели в регионе поразили дронами-камикадзе «Герань». Две серии взрывов прогремели в городе Василькове, в котором находится военный аэродром Воздушных сил Украины. На нем могли базироваться истребители F-16 Fighting Falcon.

В апреле западное издание Military Watch Magazine писало, что российские дроны-камикадзе начали летать на высотах более 2000 метров. Это делает аппарат недоступным для зенитных пулеметов.