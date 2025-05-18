Яшина признали лучшим вратарем в истории футбола

IFFHS признала Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола. Об этом сообщается на сайте организации.

На втором месте рейтинга расположился итальянец Джанлуиджи Буффон. Третье место занял немец Мануэль Нойер. Далее в десятку лучших вошли испанец Икер Касильяс, англичанин Гордон Бэнкс, чех Петр Чех, итальянец Дино Дзофф, немец Зепп Майер, испанец Рикардо Самора и немец Оливер Кан.

Ранее FourFourTwo включил Яшина в число лучших игроков в истории чемпионатов мира по футболу. Из 33 мест в рейтинге он занял 16-е место.

Яшин — олимпийский чемпион 1956 года, пятикратный чемпион СССР и победитель Кубка европейских наций 1960-го. Он является единственным вратарем в истории, который получил «Золотой мяч» (1963).