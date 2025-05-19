Губерниев призвал Вяльбе добровольно уйти в отставку с поста главы ФЛГР

Губерниев призвал Елену Вяльбе добровольно уйти в отставку с поста главы ФЛГР

Телекомментатор Дмитрий Губерниев обратился к главе Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе с призывом добровольно уйти в отставку. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

По мнению журналиста, все понимают, что функционер обречена. «Ее время ушло. На ее месте я бы подал добровольно в отставку, чтобы сохранить лицо. Потому что она в любом случае не будет руководить федерацией», — заявил Губерниев.

Ранее Вяльбе отреагировала на желание Губерниева сместить ее с поста главы ФЛГР. «Какие проблемы? Каждый имеет на это право», — заявила она.

В апреле Губерниев рассказал о желании сместить Вяльбе с поста главы ФЛГР. «Одержу яркую победу на выборах и за три дня наведу порядок», — поделился он.