Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет КХЛ — плей-офф|Финал. 4-й матч
Германия
Сегодня
17:20 (Мск)
Чехия
ЧМ-2025|Группа B
Локомотив М
Сегодня
20:30 (Мск)
ЦСКА
Мир Российская Премьер-лига|29-й тур
Брайтон энд Хоув Альбион
Сегодня
22:00 (Мск)
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|37-й тур
13:28, 19 мая 2025Спорт

Вяльбе оценила желание Губерниева занять ее пост

Вяльбе о желании Губерниева сменить ее на посту главы ФЛГР: Какие проблемы?
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила желание телекомментатора Дммтрия Губерниева занять ее пост. Слова Вяльбе приводит «Спорт-Экспресс».

Функционер отметила, что выборы будут в следующем году. «Все, кого регионы выдвинут, будут выбираться. Какие проблемы? Каждый имеет на это право», — заявила Вяльбе.

14 мая четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сделал выбор между Вяльбе и Губерниевым на посту главы ФЛГР. Он предпочел журналисту трехкратную победительницу Игр, возглавляющую организацию с 2010 года.

В апреле Губерниев рассказал о желании сместить Вяльбе с поста главы ФЛГР. «Одержу яркую победу на выборах и за три дня наведу порядок», — поделился он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Сумской области ликвидировали сотни военных ВСУ

    Названы имена побывавших на параде Победы в Москве генералов КНДР

    Врач предупредила о серьезной опасности нескольких популярных специй

    Доктор Мясников назвал неожиданный повод вызвать скорую помощь

    В России анонсировали резкое снижение рынка грузовиков

    Вяльбе оценила желание Губерниева занять ее пост

    Исследователь сумел отбиться от белого медведя котелком

    В России половина здания детсада оказалась полностью разрушена из-за удара ВСУ

    Умер народный артист СССР Владимиров

    В Госдуме отреагировали на законопроект США о санкциях против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости