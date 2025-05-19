Вяльбе оценила желание Губерниева занять ее пост

Вяльбе о желании Губерниева сменить ее на посту главы ФЛГР: Какие проблемы?

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила желание телекомментатора Дммтрия Губерниева занять ее пост. Слова Вяльбе приводит «Спорт-Экспресс».

Функционер отметила, что выборы будут в следующем году. «Все, кого регионы выдвинут, будут выбираться. Какие проблемы? Каждый имеет на это право», — заявила Вяльбе.

14 мая четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сделал выбор между Вяльбе и Губерниевым на посту главы ФЛГР. Он предпочел журналисту трехкратную победительницу Игр, возглавляющую организацию с 2010 года.

В апреле Губерниев рассказал о желании сместить Вяльбе с поста главы ФЛГР. «Одержу яркую победу на выборах и за три дня наведу порядок», — поделился он.