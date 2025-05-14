Тихонов сделал выбор между Вяльбе и Губерниевым на посту главы ФЛГР

Тихонов предпочел Вяльбе Губерниеву на посту главы ФЛГР

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сделал выбор между Еленой Вяльбе и Дмитрием Губерниевым на посту главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Об этом сообщает Odds.ru.

Он предпочел журналисту трехкратную победительницу Игр. «Лыжами должна дальше руководить Вяльбе. Она отлично справляется на своем посту, лыжники развиваются, выглядят достойно даже в условиях отстранения. Развалить спорт в стране очень легко», — заявил Тихонов.

Ранее норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт высказался о притязаниях Губерниева на пост главы ФЛГР. «Думаю, весь лыжный мир уже запасается попкорном в ожидании настоящего шоу», — заявил он.

В апреле Губерниев рассказал о желании сместить Вяльбе с поста главы ФЛГР. «Одержу яркую победу на выборах и за три дня наведу порядок», — поделился он.