В Норвегии оценили кандидатуру Губерниева на пост главы ФЛГР

Норвежский журналист Сальтведт поддержал Губерниева в борьбе за пост главы ФЛГР

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт оценил кандидатуру спортивного комментатора Дмитрия Губерниева на пост главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Его слова приводит Sport24.

По мнению норвежца, борьба между Губерниевым и действующим президентом ФЛГР Еленой Вяльбе будет интересным зрелищем. «Думаю, весь лыжный мир уже запасается попкорном в ожидании настоящего шоу», — заявил он.

Сальтведт счел, что это не изменит будущее российского лыжного спорта на международном уровне. «Если Губерниев одержит победу и станет президентом вместо Вяльбе, это будет весьма желанным глотком свежего воздуха. Но один только Губерниев не сможет убедить кого-либо вернуть Россию в международные соревнования», — заключил он.

Ранее Сальтведт поздравил Вяльбе с днем рождения и дал ей совет уйти на пенсию. По его словам, это упростит ситуацию, когда начнется возвращение россиян на международные турниры.

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. С марта 2022-го россияне не участвуют в международных соревнованиях по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

