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08:16, 19 мая 2025Россия

Макрона, Стармера и Мерца заподозрили в стремлении контролировать Трампа

Карасин: Макрон, Стармер и Мерц хотят контролировать Зеленского и самого Трампа
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Европейские стратеги — премьер-министр Великобритании Кир Стармер, французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц — очевидно, суетятся в стремлении контролировать не только президента Украины Владимира Зеленского, но и самого главу Белого дома Дональда Трампа. Такое мнение выразил в Telegram-канале председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Ранее Мерц заявил, что планирует поговорить с Трампом перед его телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным. Также к ним присоединятся Макрон и Стармер.

«Любопытная ситуация! Не слишком ли в столицах Европы переоценивают свои интеллектуально-наставнические способности применительно к позиции и действиям Вашингтона?» — написал Карасин, отметив, что стратегия европейских политиков интригует.

До этого вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что лидеры европейских стран хотят поговорить с президентом США до того, как он созвонится с Путиным, чтобы разговор Москвы и Вашингтона не дал нужных результатов.

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