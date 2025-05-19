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11:00, 19 мая 2025Спорт

Определились полуфинальные пары Кубка Стэнли-2025

«Флорида» сыграет с «Каролиной» в полуфинале Кубка Стэнли-2025
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: John E. Sokolowski / Reuters

Определились полуфинальные пары Кубка Стэнли в сезоне-2024/2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Последним участником этой стадии стала «Флорида Пантерс», которая в финале Восточной конференции сыграет с «Каролиной Харрикейнс». В финале Западной конференции «Даллас Старс» встретится с «Эдмонтон Ойлерс».

Серии продлятся до четырех побед одной из команд. Финал на Востоке стартует в ночь на среду, 21 мая, на Западе команды начнут серию на день позже.

Ранее стало известно, что по итогам нынешнего сезона обладателем Кубка Стэнли в десятый раз подряд станет российский хоккеист. В каждом клубе-полуфиналисте есть как минимум один россиянин.

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