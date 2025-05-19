Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:26, 19 мая 2025Интернет и СМИ

Опубликовано первое видео с комиком Нурланом Сабуровым после задержания

Mash опубликовал первое видео с комиком Нурланом Сабуровым после задержания
Евгения Наумова
Евгения Наумова

В сети опубликовали первое видео с комиком, звездой популярного интернет-шоу «Что было дальше?» Нурланом Сабуровым, задержанным в аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного законодательства. Ролик разместило издание Mash.

В видео комик вышел из отдела полиции в Подмосковье, сел в машину и уехал. В материале уточняется, что он направился не в аэропорт.

Ранее стало известно, что Сабурова оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства. Его обязали выехать из России. При этом уточнялось, что комика не стали лишать права на въезд в страну на срок до пяти лет.

19 мая Сабурова задержали в аэропорту Шереметьево и доставили в отдел полиции за нарушение сроков миграционного учета. По данным СМИ, комик уже несколько лет пытается получить российское гражданство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп созвонился с Путиным

    В Челябинске врачи спасли 77-летнего итальянца

    Терапевт рассказала об опасности поцелуев для некоторых людей

    Суды, расследования и вмешательство спецслужб. Почему выступавшие против Украины кандидаты не смогли стать президентом Румынии?

    В Москве мать на инвалидной коляске не пустили к дочери в детский центр

    В Windows научились отключать антивирус

    В дорогой картошке в России обвинили ленивую молодежь

    Турист употребил наркотики в ночном клубе Европы и не выжил

    «Локомотив» оказался в шаге от завоевания Кубка Гагарина

    В российский город привезут часть Пояса Пресвятой Богородицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости