Опубликовано первое видео с комиком Нурланом Сабуровым после задержания

Mash опубликовал первое видео с комиком Нурланом Сабуровым после задержания

В сети опубликовали первое видео с комиком, звездой популярного интернет-шоу «Что было дальше?» Нурланом Сабуровым, задержанным в аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного законодательства. Ролик разместило издание Mash.

В видео комик вышел из отдела полиции в Подмосковье, сел в машину и уехал. В материале уточняется, что он направился не в аэропорт.

Ранее стало известно, что Сабурова оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства. Его обязали выехать из России. При этом уточнялось, что комика не стали лишать права на въезд в страну на срок до пяти лет.

19 мая Сабурова задержали в аэропорту Шереметьево и доставили в отдел полиции за нарушение сроков миграционного учета. По данным СМИ, комик уже несколько лет пытается получить российское гражданство.