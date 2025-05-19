Российский бегун отреагировал на непризнание его рекорда из-за флага

Российский бегун Заборский заявил, что не ожидал непризнания рекорда из-за флага

Россиянин Иван Заборский, победивший в ультрамарафоне «Шесть дней Франции», отреагировал на непризнание его рекорда из-за флага страны. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен заявил, что французские организаторы планировали признать его достижение, поэтому их отказ это сделать стал для него неожиданностью. «Я полагал, что все идет по стандартной процедуре», — подчеркнул он.

Заборский победил в ультрамарафоне «Шесть дней Франции» 4 мая. Он стал единственным участником соревнования, который преодолел дистанцию более тысячи километров. Уточняется, что россиянин пробежал 1047,5 километра и финишировал с национальным флагом.

После этого Международная ассоциация ультрабегунов International association of ultrarunners (IAU) отказалась признать рекорд Заборского. В IAU заявили, что результаты выступлений российских или белорусских спортсменов под национальными флагами не могут быть официально признаны.