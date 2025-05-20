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14:25, 20 мая 2025Наука и техника

Российские «стратеги» Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым морем

МО России: Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым морем
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) в Telegram.

«Продолжительность полета составила более четырех часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-морского флота», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на отдельных участках маршрута Ту-95 сопровождались истребителями иностранных государств. Там добавили, что экипажи самолетов дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Экипажи действуют в строгом соответствии с правилами использования воздушного пространства.

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В апреле российский летчик показал опасное сближение с истребителем F-35. Запись сделали из кабины российского истребителя, который сопровождал Ту-95МС «где-то в районе Аляски».

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