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18:49, 4 апреля 2025Наука и техника

Российский летчик показал опасное сближение с F-35

Летчик ВКС России показал опасное сближение с истребителем F-35
Иван Потапов
Иван Потапов

Летчик Воздушно-космических сил (ВКС) России показал опасное сближение с американским истребителем пятого поколения F-35. Ролик опубликовал Telegram-канал Fighterbomber.

«Надо понимать, что практически любое такое сближение может закончиться соприкосновением бортов, которое на таких скоростях практически гарантированно закончится катапультированием», — говорится в подписи к видео.

По данным Fighterbomber, опасное сближение произошло «где-то в районе Аляски».

Ранее Минобороны России сообщило, что российские ракетоносцы Т-95МС (по кодификации НАТО: Bear-H — «Медведь») выполнили продолжительные полеты на Дальнем Востоке.

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