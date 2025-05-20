В Госдуме дали совет Загитовой после отказа ей в строительстве школы

Журова об отказе Загитовой в строительстве школы: Советую ей арендовать каток

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова дала совет российской фигуристе Алине Загитовой, которой власти Татарстана отказали в строительстве собственной школы. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Она отметила, что в Москве уже существует множество школ и катков. «Можно просто арендовать время в конкретном объекте и начать работу, а уже когда достроится свой каток, спокойно перейти туда», — отметила Журова.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал отказ властей Татарстана от строительства школы Загитовой. Он призвал не врать о нехватке денег на проект.

17 мая власти Республики Татарстан отказали Загитовой в строительстве собственной школы. Причиной стала дороговизна проекта. Отмечается, что стоимость центра должна была составить миллиард рублей.