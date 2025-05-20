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11:39, 20 мая 2025Экономика

В России обнаружили медицинский картель

ФАС выявила в России картель по поставке мединструментов на 1,2 млрд рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила картельный сговор на сумму более 1,2 миллиарда рублей и возбудила дело в отношении трех российских ООО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Признаки нарушения обнаружены на торгах по поставке медицинских инструментов и расходных материалов», — уточнили в ФАС.

Как подозревает служба, компании в рамках обнаруженного сговора действовали «с целью поддержания цен». Отмечается, что в случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.

ФАС регулярно сообщает о выявленных картелях, участники которых влияли на цены в тех или иных сегментах рынка. Например, в 2024 году речь шла о таких процессах в сфере продаж беспроводных наушников, а также ЖКХ, а в 2025-м — при производстве куриных яиц.

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