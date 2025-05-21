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12:02, 21 мая 2025Мир

Еще одному украинцу предъявили обвинение за поджог дома премьера Британии

Полиция Лондона обвинила еще одного украинца в поджоге дома премьера Британии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: James Willoughby / Globallookpress.com

В Британии предъявлены обвинения еще одному гражданину Украины, участвовавшему в поджоге дома премьер-министра страны Кира Стармера. Об этоом сообщает полиция Лондона.

Отмечается, что подозреваемый 34-летний Петро Починок вместе с другим 21-летним украинским гражданином Романом Лавриновичем и 26-летним гражданина Румынии Станиславом Карпюком совершил «поджог с целью нанесения ущерба с помощью огня имуществу, принадлежащему другому лицу».

«Обвинение, выдвинутое Королевской прокурорской службой, относится к периоду с четверга 17 апреля по вторник 13 мая этого года, в течение которого произошло три инцидента», — сказано в публикации.

Обвиняемому предписано явиться в Вестминстерский магистратский суд в среду, 21 мая.

Ранее стало известно, что задержанных подозревают в поджоге автомобиля возле дома Стармера в Кентиш-Тауне и повреждении входной двери его бывшей квартиры в Ислингтоне. Отмечается, что фигуранты дела отрицают свою причастность к инцидентам. Мотивы поджогов пока остаются неясными, но следствие рассматривает версию о намеренной атаке на имущество главы правительства.

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