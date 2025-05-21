Евросоюз впервые ввел санкции против «Ямал СПГ»

Bloomberg: В санкционный список ЕС попали японские танкеры для «Ямал СПГ»

По итогам вступления в силу 17-го пакета санкций Евросоюза под ограничительные меры попали три судна ведущего японского оператора газовозов Mitsui OSK Lines, которые ранее были задействованы в вывозе сжиженного природного газа (СПГ) с российского проекта «Ямал СПГ». Об этом сообщает Bloomberg.

Включение в черный список North Moon, North Ocean и North Light стало неожиданностью, поскольку их владелец не принадлежит к числу компаний, созданных в последние годы для обхода санкций. Кроме того, удар ЕС впервые пришелся по газовым проектам «Новатэка», ранее не допустить работы «Арктик СПГ-2» обещали только США.

Как отмечает агентство, такие действия доказывают желание Европы увеличить экономическое давление на Россию, чтобы побудить ее к переговорам с Украиной.

В конце марта вступил в силу запрет Евросоюза на перевалку российского СПГ в европейских портах. После этого «Новатэк» начал проводить эти операции в Мурманске, что увеличило время доставки партий в Китай и другие азиатские страны. С того момента три судна, в отношении которых ввели санкции, в порты Евросоюза не заходили.

Тем не менее в Евросовете указали, что суда «способствуют или поддерживают действия или политику по эксплуатации, развитию или расширению энергетического сектора в России, включая энергетическую инфраструктуру». Mitsui OSK Lines подтвердила, что три газовоза находятся под ее управлением, и анонсировала консультации с различными сторонами.

Ранее западные санкции касались только судов, связанных с «Арктик СПГ-2». Производство на нем началось больше года назад, однако из-за ограничительных мер проект был лишен доступа к газовозам ледового класса, необходимого для круглогодичных поставок. В результате первые партии были отгружены только летом, а компания столкнулась с большими сложностями при попытке найти на них покупателя.

В октябре производство СПГ на проекте остановилось. Однако в последние недели спутниковые снимки говорят о возобновлении активности на предприятии. Одновременно источники агентства утверждают, что была запущена и вторая производственная линия. Почти в то же время стало известно, что четыре газовоза ледового класса, созданные под фрахт для «Арктик СПГ-2», в середине апреля поменяли флаги Панамы на российские и были переименованы.