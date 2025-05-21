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10:28, 21 мая 2025Спорт

Губерниев призвал открыть школы Загитовой во всех населенных пунктах России

Губерниев: Нужно открыть школы Загитовой во всех населенных пунктах России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о согласовании властями Татарстана строительства в Казани школы фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Журналист предложил открыть школы спортсменки во всех населенных пунктах страны, а также не ограничиваться фигурным катанием. «Вообще, должна быть библиотека имени Алины Загитовой, школа техники речи Алины Загитовой, интеллектуальная школа, а также в обязательном порядке музей истории ее имени», — заявил Губерниев.

О согласовании строительства школы Загитовой 20 мая рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Это удалось сделать после снижения стоимости возведения объекта.

Ранее Губерниев заявил, что Загитова мотивирует его взять в руки книжку. «Она делает все, чтобы свою тягу к профессии, к знаниям распространить еще и на нас», — отметил он.

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