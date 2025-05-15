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19:17, 15 мая 2025Спорт

Губерниев рассказал о мотивирующей его взять в руки книжку Загитовой

Дмитрий Губерниев рассказал, что Загитова мотивирует его взять в руки книжку
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал об эмоциях, которые он испытывает, глядя на олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам журналиста, спортсменка мотивирует его взять в руки книжку. «Сразу хочется читать Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Бориса Рыжего… Обратиться к Золотому веку поэзии, к Серебряному веку. Она делает все, чтобы свою тягу к профессии, к знаниям распространить еще и на нас», — заявил Губерниев.

Журналист добавил, что однажды обязательно поработает вместе с Загитовой. «Она будет играть на этом рояле, а я как скромный поклонник ее таланта и младший ведущий буду этот талант таскать», — заявил Губерниев.

Ранее Загитова рассказала о боли и радости Великой Отечественной войны. В ответ на это Губерниев посоветовал фигуристке и всем остальным читать литературу, посвященную этому историческому событию.

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