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11:46, 21 мая 2025Бывший СССР

Из-за отказа Трампа Киев потребовал от Европы ужесточить санкции против России

Reuters: Киев потребовал от Европы ужесточить санкции против России
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Киев потребовал от Европы ужесточить санкции против России после отказа президента США Дональда Трампа вводить новые ограничения против Москвы. Об этом со ссылкой на соответствующий документ, подготовленный украинской стороной, сообщает Reuters.

«В ранее не опубликованном украинском документе, который будет представлен ЕС, содержится призыв к блоку из 27 членов занять более агрессивную и независимую позицию в отношении санкций, поскольку будущая роль Вашингтона остается неопределенной», — говорится в тексте статьи.

Отмечается, что Киев призвал Брюссель принять законы, которые ускорят изъятие активов у оказавшихся под санкциями лиц и передачу средств Украине. Отмечается, что лишившиеся активов люди впоследствии могут «потребовать компенсации от России».

Кроме того, по мнению украинской стороны, Евросоюз должен расширить действие санкций за пределы своей территории, в частности, в отношении сотрудничающих с Россией иностранных компаний и покупателей российской нефти, в том числе Индию и Китай. В документе также содержатся призывы рассмотреть возможность принятия решений по санкциям большинством голосов, чтобы не позволять отдельным членам объединения блокировать их.

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