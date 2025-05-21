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13:45, 21 мая 2025Бывший СССР

Под Киевом загорелась ТЭЦ

Под Киевом загорелась Белоцерковская ТЭЦ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В Киевской области горит Белоцерковская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). Об этом сообщает издание «Страна.ua».

На опубликованных изданием кадрах видно охваченное огнем здание, из которого в большом объеме вырывается дым. Причина возгорания неизвестна, официальные лица пока не прокомментировали случившееся.

Ранее в Николаеве на юге Украины прозвучал взрыв. За час до него жители также услышали звук взрыва.

До этого в Сумах на севере Украины прогремел взрыв. Информация о получивших повреждения объектах инфраструктуры отсутствует.

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