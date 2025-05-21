Российского школьника били на уроке одноклассники с подачи учительницы

В Приморье школьники били одноклассника на уроке с подачи учительницы

В Приморье школьники били одноклассника на уроке с подачи учительницы начальных классов. Инцидентом заинтересовалась прокуратура, пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, педагог часто повышала голос на мальчика и занижала оценки. Когда об этом стало известно родителям ученика, она на следующий день при всем классе унизила ребенка, после чего якобы натравила на него других детей. Это попало на камеру видеонаблюдения в классе.

На опубликованных в Telegram-канале «Город В» кадрах видно, как дети наносят мальчику удары, пока тот сидит за партой, прикрывая голову руками.

«Целый урок ребенок слушал негатив в свою сторону с опущенной головой. После ее высказываний дети били по голове и пинали одноклассника, на что учитель никак не реагировала! Ребенок не был изгоем в классе, с ним все дружили. Обратите внимание как она смотрит на камеру, думая, что она не работает», — прокомментировала произошедшее родительница.

Ее слова подтвердили в прокуратуре после проведенной в образовательном учреждении проверки. После инцидента педагога уволили.

Ранее в Приморском крае учитель физкультуры высек восьмиклассника указкой на уроке. Его действия попали на видео.

