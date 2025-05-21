Рудковская оценила внешность 69-летней Крис Дженнер

Продюсер Рудковская восхитилась лицом телезвезды Крис Дженнер после пластики

Музыкальный продюсер Яна Рудковская оценила внешность телеведущей Крис Дженнер со словами «поколдовали лучшие хирурги». Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Рудковская разместила снимки 69-летней Дженнер до и после пластики, обращая внимание на подтянутое лицо и новую прическу. «Весна обернулась для матриарха клана Кардашьян сменой имиджа — Крис попрощалась с фирменной стрижкой пикси. Ее парикмахер Джастин Марджан, конечно, волшебник, но прически морщины не убирают и лицо не подтягивают», — высказалась продюсер.

По ее словам, над лицом телезвезды поработали самые профессиональные врачи, значительно омолодив ее. «В сети Крис спутали с дочерью, Ким Кардашьян. Теперь они и правда выглядят как две сестры!» — восхитилась она.

Ранее в мае 50-летнюю Яну Рудковскую высмеяли в сети из-за обилия фотошопа на снимке в купальнике. Знаменитость поделилась кадром, на котором предстала в черном слитном купальнике люксового бренда Chanel.