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00:19, 21 мая 2025Спорт

Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

США сыграет с Финляндией в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David W Cerny / Reuters

Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2025 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матчи заключительного, седьмого тура группового этапа мирового первенства прошли во вторник, 20 мая. Из каждой группы в плей-офф вышли по четыре команды.

В четвертьфинале Канада сыграет с Данией, Швеция встретится с Чехией, США — с Финляндией, а Швейцария — с Австрией. Все встречи этой стадии пройдут в четверг, 22 мая.

Ранее сборная Казахстана заняла последнее место в группе B. Команда впервые с 2019 года вылетела из элитного дивизиона чемпионата мира.

Сборные России по хоккею впервые отстранили от международных турниров в феврале 2022 года. После этого запрет неоднократно продлевали.

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