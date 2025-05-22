Еще в одном российском регионе ограничили мобильный интернет

В Ивановской области в целях безопасности ограничили работу мобильного интернета

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский сообщил, что в регионе ограничили работу мобильного интернета. Об этом он написал в соцсети «ВКонтакте».

«В нескольких регионах страны ограничена работа мобильного интернета. Это сделано в целях безопасности. Наш регион — не исключение», — отметил Воскресенский.

Губернатор уточнил, что стационарный интернет и сети WI-FI работают в обычном режиме. По его словам, доступ к мобильному интернету будет восстановлен, когда это позволит обстановка.

Ранее сообщалось, что в Орловской области также ограничили работу мобильного интернета. Такая мера была принята на фоне массированных атак БПЛА.

В среду, 21 мая, временные ограничения мобильного интернета вводились в ряде других регионов — Владимирской, Тульской, Липецкой областях, а также в некоторых городах Подмосковья.