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15:23, 22 мая 2025Интернет и СМИ

Еще в одном российском регионе ограничили мобильный интернет

В Ивановской области в целях безопасности ограничили работу мобильного интернета
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Unsplash

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский сообщил, что в регионе ограничили работу мобильного интернета. Об этом он написал в соцсети «ВКонтакте».

«В нескольких регионах страны ограничена работа мобильного интернета. Это сделано в целях безопасности. Наш регион — не исключение», — отметил Воскресенский.

Губернатор уточнил, что стационарный интернет и сети WI-FI работают в обычном режиме. По его словам, доступ к мобильному интернету будет восстановлен, когда это позволит обстановка.

Ранее сообщалось, что в Орловской области также ограничили работу мобильного интернета. Такая мера была принята на фоне массированных атак БПЛА.

В среду, 21 мая, временные ограничения мобильного интернета вводились в ряде других регионов — Владимирской, Тульской, Липецкой областях, а также в некоторых городах Подмосковья.

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