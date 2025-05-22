Фетисов рассказал о затмившем чемпионат мира финале Кубка Гагарина

Вячеслав Фетисов: Кто смотрит чемпионат мира, нормальные люди его не смотрят

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов посчитал, что финальная серия Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором» затмила чемпионат мира по хоккею, проходящий в Швеции и Дании. Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, финальная серия Кубка Гагарина затмила матчи чемпионата мира. А кто смотрит чемпионат мира, нормальные люди его не смотрят», — заявил Фетисов. По его мнению, финал Кубка Гагарина получился напряженным и красивым и его не стоит сравнивать с чемпионатом мира.

Ранее Фетисов раскритиковал показ матчей чемпионата мира по хоккею в России во время спецоперации. Депутат назвал показ матчей с последующим обсуждением в студии предательством в текущей ситуации.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Дании и Швеции. Сборная России не принимает участия в турнире по решению Международной федерации хоккея (IIHF), отстранившей команду от международных соревнований в феврале 2022 года.