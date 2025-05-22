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13:15, 22 мая 2025Россия

Кремль затруднился прокомментировать предложения об изменениях Конституции

Песков затруднился прокомментировать предложения об изменениях Конституции
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

В Кремле затрудняются прокомментировать предложения по изменению Конституции России, так как у него нет понимания, о чем конкретно идет речь, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

Так Песков прокомментировал слова депутата Госдумы Петра Толстого, который допустил новые существенные изменения в Конституции России и напомнил, что с момента ее последней реформы прошло пять лет. В свою очередь, депутат Ярослав Нилов заявил о запросе россиян на такие изменения.

Изменить конституцию также предложили и в РПЦ. Там уточнили, что это стоит сделать «в связи с известной темой противостояния абортам и антиабортной тематикой». Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) напомнила, что слово «жизнь» в толковом словаре государственного языка Российской Федерации, который был утвержден правительством в качестве фиксирующего нормы русского литературного языка, толкуется как период бытия человека с начала его существования, то есть с зачатия. Аналогично должно быть и в Конституции, считает она.

ЖЗЛ
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