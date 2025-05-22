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15:33, 22 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Назван главный миф о пальмовом масле

Фармаколог Медведев: Пальмовое масло избавило мир от разрушительных трансжиров
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пальмовое масло, которое часто критикуют за высокое содержание насыщенных жиров, обладает и полезными свойствами. Об этом рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой фармакологии МГУ им. М.В. Ломоносова, научный руководитель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев в беседе с «Лентой.ру».

По словам Медведева, пальмовое масло окружено множеством мифов. Самым главным из них он назвал убеждение, что оно однозначно вредит здоровью. «С точки зрения медицины, пальмовое масло не запрещено к употреблению ни в одной стране мира. Да, это не идеальный жир, как и не существует идеальных продуктов в принципе», — заявил эксперт. Он уточнил, что пальмовое масло на 50 процентов состоит из насыщенных жиров, однако это не является рекордом среди продуктов питания. По его словам, в молочном жире доля насыщенных жиров достигает 66 процентов. «То есть получается, что и молочный жир достаточно вредный продукт при чрезмерном употреблении», — объяснил ученый.

Еще одним значительным плюсом пальмового масла Медведев назвал то, что благодаря ему получилось избавить мир от трансжиров, вред от которых много раз был подтвержден медицинским сообществом. По словам эксперта, губительные для человека трансжиры образуются, когда растительному маслу искусственно придают твердую текстуру. Пальмовое масло в такой обработке не нуждается, так как по природе полутвердое. «Отказ от пальмового масла будет обозначать возврат к разрушительным для организма трансжирам», — предупредил специалист.

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Медведев также подчеркнул, что пальмовое масло имеет и полезные свойства. Он указал, что этот продукт содержит олеиновую кислоту, она же присутствует и в оливковом масле. «Эта кислота способна понижать холестерин, воздействовать на сывороточный холестерин и липопротеидный профиль», — рассказал ученый. Также в масле есть каротиноиды и витамин Е — вещества, необходимые для правильной работы всех систем организма, заключил Медведев.

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