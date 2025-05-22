Xiaomi представила первый смартфон на собственном чипе

Xiaomi выпустила Xiaomi 15S Pro — первый смартфон на собственном чипе XRING 01

Китайская корпорация Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi 15S Pro на базе процессора XRING 01. На это обратило внимание издание ITHome.

Аппарат оказался первым смартфоном бренда, который получил фирменный процессор, разработанный инженерами Xiaomi. Чип получил в синтетических тестах AnTuTu 3 миллиона баллов, опередив популярный флагманский процессор Snapdragon 8 Elite. Ранее глава Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что его фирма будет самостоятельно создавать чипы и потратит на их разработку 7 миллиардов долларов.

Новый флагман по характеристикам практически ничем не отличается от Xiaomi 15 Pro, который вышел в октябре 2024 года. Однако на задней панели гаджета выгравирован логотип процессора XRING. Стоимость смартфона, основанного на собственном чипе Xiaomi, составила 5499 юаней, или около 60 тысяч рублей.

15S Pro получил 6,73-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3200х1440 пикселей и частотой 120 герц. Аппарат вышел с графическим ускорителем Immortal-G925. Смартфон имеет основную камеру с тремя объективами разрешением 50 мегапикселей. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 6100 миллиампер-часов.

В начале мая известный инсайдер под ником Digital Chat Station заявил, что корпорация Xiaomi приготовилась выпустить полноэкранный смартфон Mix 5. Девайс получит фронтальную камеру, размещенную под экраном.