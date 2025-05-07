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11:25, 7 мая 2025Наука и техника

Xiaomi собралась вернуть моду на один тип смартфонов

Xiaomi выпустит смартфон Mix 5 с фронтальной камерой, спрятанной под дисплеем
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: LetsGoDigital

Китайская корпорация Xiaomi приготовилась выпустить полноэкранный смартфон Mix 5. Об этом рассказали инсайдеры.

Известный инсайдер под ником Digital Chat Station сообщил на Weibo, что Xiaomi разрабатывает смартфон с селфи-камерой, спрятанной под дисплеем. Автор заявил, что девайс будет представлен в ближайшее время.

Слухи в своем аккаунте в X подтвердил инсайдер из Индии Картикеи Сингх, который рассказал, что китайская фирма выпустит этот аппарат под названием Mix 5. По словам специалиста, таким образом Xiaomi продолжит выпуск смартфонов серии Mix, которая прекратилась в 2021 году. Также Сингх считает, что в корпорации собрались вернуть моду на полноэкранные устройства.

Вышедший четыре года назад Xiaomi Mix 4 стал первым массовым смартфоном китайского бренда, который получил спрятанную под дисплеем фронтальную камеру. Она имела разрешение 20 мегапикселей. Первый аппарат линейки — Xiaomi Mix — появился в 2016 году. Он получил большой для того времени 6,4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2040х1080 пикселей.

В начале мая инсайдер Digital Chat Station рассказал, что в 2026 году компания Apple выпустит первый iPhone без экранного выреза. Смартфоны iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получат скрытую под дисплеем фронтальную камеру.

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