Путин назначил космонавта Крикалева спецпредставителем в сфере космоса

Путин назначил Крикалева спецпредставителем по сотрудничеству в космосе

Президент России Владимир Путин назначил космонавта и Героя России Сергея Крикалева спецпредставителем по международному сотрудничеству в космосе. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания — 22 мая 2025 года.

Ранее эту должность занимал бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Другим указом президент освободил его от этой должности.

Крикалев уже занимал пост спецпредставителя президента по международному сотрудничеству в космосе. Он пробыл на нем с 18 января 2024 года до 18 февраля 2025.