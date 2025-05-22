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13:29, 22 мая 2025Россия

Путин назначил космонавта Крикалева спецпредставителем в сфере космоса

Путин назначил Крикалева спецпредставителем по сотрудничеству в космосе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости / POOL

Президент России Владимир Путин назначил космонавта и Героя России Сергея Крикалева спецпредставителем по международному сотрудничеству в космосе. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания — 22 мая 2025 года.

Ранее эту должность занимал бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Другим указом президент освободил его от этой должности.

Крикалев уже занимал пост спецпредставителя президента по международному сотрудничеству в космосе. Он пробыл на нем с 18 января 2024 года до 18 февраля 2025.

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