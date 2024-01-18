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18:40, 18 января 2024Россия

Путин назначил нового спецпредставителя президента по вопросам космоса

Путин назначил космонавта Крикалева спецпредставителем президента по космосу

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин назначил космонавта Сергея Крикалева спецпредставителем главы государства по вопросам сотрудничества в области космоса. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса Героя Российской Федерации Крикалева Сергея Константиновича», — говорится в указе.

Этот же документ признает недействительным пункт третий указа Путина от 25 июля 2022 года, в котором генеральный директор «Роскосмоса» назначался спецпредставителем главы государства по вопросам международного сотрудничества в области космоса.

Ранее стало известно, что президент Российской академии наук Геннадий Красников стал членом Совета безопасности России. Соответствующий указ подписал президент Путин.

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      Никита Абрамов
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