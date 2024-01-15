Путин назначил президента РАН Красникова членом Совбеза России

Путин подписал указ о назначении президента РАН Красникова членом Совбеза России

Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников стал членом Совета безопасности России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации, утвержденный указом президента Российской Федерации от 25 мая 2012 года «Об утверждении состава Совета безопасности Российской Федерации», изменение», — говорится в указе.

Изменение, указанное в документе, включает Красникова в состав Совбеза России. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее стало известно, что Владимир Путин через звание повысил до майора бойца Александра Трошина, который участвовал во взятии Марьинки. «Я знаю, что по положению о прохождении воинской службы не положено перескакивать через ступеньку, но это положение утверждено указом президента, поэтому президент имеет право поправить это положение, этот указ», — сказал глава государства.