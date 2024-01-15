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15:27, 15 января 2024Россия

Путин назначил президента РАН Красникова членом Совбеза России

Путин подписал указ о назначении президента РАН Красникова членом Совбеза России

Фото: Александр Кряжев / Фотохост Конгресса молодых учёных / РИА Новости

Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников стал членом Совета безопасности России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации, утвержденный указом президента Российской Федерации от 25 мая 2012 года «Об утверждении состава Совета безопасности Российской Федерации», изменение», — говорится в указе.

Изменение, указанное в документе, включает Красникова в состав Совбеза России. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее стало известно, что Владимир Путин через звание повысил до майора бойца Александра Трошина, который участвовал во взятии Марьинки. «Я знаю, что по положению о прохождении воинской службы не положено перескакивать через ступеньку, но это положение утверждено указом президента, поэтому президент имеет право поправить это положение, этот указ», — сказал глава государства.

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      Никита Абрамов
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