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19:05, 25 декабря 2023Россия

Путин через звание повысил до майора участвовавшего во взятии Марьинки военного

Путин через звание повысил до майора бойца, участвовавшего во взятии Марьинки

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин через звание повысил до майора бойца Александра Трошина, который участвовал во взятии Марьинки. Об этом сообщает ТАСС.

Во время встречи с главой Минобороны России Сергеем Шойгу президент поручил ему представить предложения о награждении отличившихся при взятии города военнослужащих. По его словам, имена многих можно назвать сразу. Один из них — Трошин Александр Константинович, командир батальона, имеющий звание старшего лейтенанта.

Шойгу в свою очередь уточнил, что Трошин старший лейтенант на подполковничьей должности, а также заявил о намерении повысить бойца до капитана.

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«Я знаю, что по положению о прохождении воинской службы не положено перескакивать через ступеньку, но это положение утверждено указом президента, поэтому президент имеет право поправить это положение, этот указ», — сказал Путин и поручил Шойгу внести предложение о присвоении Трошину звания майора.

Ранее Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки в Донецкой народной республике. Населенный пункт был освобожден штурмовыми отрядами группировки российских войск «Юг» в зоне проведения спецоперации, уточнил глава российского оборонного ведомства.

24 февраля 2022 года началась специальная операция в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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