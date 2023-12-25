Путин через звание повысил до майора участвовавшего во взятии Марьинки военного

Путин через звание повысил до майора бойца, участвовавшего во взятии Марьинки

Президент России Владимир Путин через звание повысил до майора бойца Александра Трошина, который участвовал во взятии Марьинки. Об этом сообщает ТАСС.

Во время встречи с главой Минобороны России Сергеем Шойгу президент поручил ему представить предложения о награждении отличившихся при взятии города военнослужащих. По его словам, имена многих можно назвать сразу. Один из них — Трошин Александр Константинович, командир батальона, имеющий звание старшего лейтенанта.

Шойгу в свою очередь уточнил, что Трошин старший лейтенант на подполковничьей должности, а также заявил о намерении повысить бойца до капитана.

«Я знаю, что по положению о прохождении воинской службы не положено перескакивать через ступеньку, но это положение утверждено указом президента, поэтому президент имеет право поправить это положение, этот указ», — сказал Путин и поручил Шойгу внести предложение о присвоении Трошину звания майора.

Ранее Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки в Донецкой народной республике. Населенный пункт был освобожден штурмовыми отрядами группировки российских войск «Юг» в зоне проведения спецоперации, уточнил глава российского оборонного ведомства.

24 февраля 2022 года началась специальная операция в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.