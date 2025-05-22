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13:45, 22 мая 2025Наука и техника

Раскрыта эффективность системы Supercam S350M в зоне СВО

В зоне СВО положительно высказались об опыте использования БПЛА Supercam S350M
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кямаля Алиева / РИА Новости

Российские бойцы в зоне специальной военной операции (СВО) положительно высказываются об опыте использования системы подавления дронов и беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) Supercam S350M. Эффективность последней ТАСС раскрыла официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская.

По ее словам, разработанная система включает возможности для обнаружения дрона, подавления сигнала и автоматический маневр уклонения. «Система в опытном режиме проходит апробацию в зоне СВО, мы получаем положительные отзывы от расчетов, по их словам, она эффективна и значительно повышает шансы сохранения БПЛА», — сказала Згировская на полях оборонной выставки MILEX 2025, проходящей с 21 по 24 мая в Минске.

Представитель добавила, что серийные поставки Supercam S350M в войска начнутся осенью.

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Ранее она сообщила, что для Вооруженных сил России создадут продвинутую версию разведывательного беспилотного летательного аппарата Supercam S350.

Также в мае Згировская рассказала, что беспилотник Supercam S350 в ходе СВО помог обнаружить и уничтожить десятки образцов техники западного производства — бронетранспортеры Bradley и М-113, буксируемые гаубицы M119 и M777, бронеавтомобили HMMWV (Humvee) и Cobra, зенитные ракетные комплексы Patriot, системы залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) и Vampire, артиллерийские установки CAESAR и Paladin и танки РТ-91 Twardy.

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